باليه سان بطرسبرج الروسية تعرض بحيرة البجع في أوبرا القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية .

وقالت الدكتورة لمياء زايد في بيان صحفي إن فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية، تقدم أولى العروض الأجنبية للموسم الفني الجديد 2024 - 2025، وتؤدي الباليه الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمي تشايكوفسكي، مضيفة أن الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لتنفيذ خطط التبادل الإبداعي مع مختلف دول العالم.

وتابعت أن العرض يقام لمدة أربعة ليال متصلة في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة (2، 3، 4 أكتوبر) على المسرح الكبير ومساء السبت 5 أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية، مشيرة أن بحيرة البجع يعد أحد أبرز الباليهات الكلاسيكية العالمية التي تمثل أيقونة خالدة في تاريخ الفنون الجادة .

جدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع كتب موسيقاه تشايكوفسكي في الفترة بين عامي 1875 - 1876 وعرض لأول مرة في موسكو عام 1877 ليبقى أحد الأعمال الكلاسيكية، ويجمع عالم الخيال المتمثل بالبجعات المسحورات والواقع مجسدا في الأمير والبلاط، كما قدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة ويعد أحد أهم عروض برنامجها الفني.