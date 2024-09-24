شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تستقبل أول العروض الأجنبية في الموسم الجديد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية.

وقالت الدكتورة لمياء زايد إن فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية تقدم أول العروض الأجنبية للموسم الفنى الجديد 2024 - 2025 حيث تؤدى الباليه الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمى تشايكوفسكى، مضيفة أن الزيارة تاتى ضمن جهود وزارة الثقافة لتنفيذ خطط التبادل الإبداعى مع مختلف دول العالم.

وتابعت أن العرض يقام لمدة 4 ليالٍ متصلة فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 2 ، 3 ، 4 أكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت 5 أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، مشيرة إلى أن بحيرة البجع يعد أحد أبرز الباليهات الكلاسيكية العالمية التى تمثل أيقونة خالدة فى تاريخ الفنون الجادة.

جدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع كتب موسيقاه بيتر اليتش تشايكوفسكى فى الفترة بين عامى 1875 - 1876 وعرض لأول مرة في موسكو عام 1877 ليبقى احد الأعمال الكلاسيكية حيث يجمع عالم الخيال المتمثل بالبجعات المسحورات والواقع مجسدًا فى الأمير والبلاط ، كما قدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة ويعد أحد أهم عروض ريبرتوارها الفنى الثرى.