شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا والمغرب والهند تحصد جوائز الفيلم الطويل بمهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب في ختام دورته الثانية جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفاز بالجائزة الفضية فيلم "العبد" للمخرج سعد الموفق من المغرب، وحصد الجائزة الذهبية الفيلم الكيني Otis janam.

وذهبت جائزة أفضل ممثل لسعد الموفق من المغرب عن فيلم العبد، وفازت بجائزة أفضل ممثلة الروسية يوليا بيريسيلد عن دورها في فيلم التحدي the challenge، وتسلم الجائزة القنصل العام الروسي بالغردقة فيكتور فوربايف، وفاز بجائزة الإخراج الروسي كليم شيبينكو عن فيلم التحدي The challenge.

وذهبت جائزة السيناريو إلى كليم شيبينكو وباكوررادز وإيفان زاموروف ونيليا مالا خوفا من روسيا عن فيلمهما "التحدي" وذهبت الجائزة البرونزية الفيلم الهندي "زهرة" Flower.

ومنحت اللجنة تنويها خاصا للمخرجة المصرية سارة الياس، عن فيلم ميتانويا وتنويه خاص أيضا لفيلم I’m somebody من هولندا، لإظهاره آمال الشباب الذين يعيشون بالشوارع في جميع أنحاء العالم وتسليطه الضوء على النهج الإيجابي لحياة الفتيات الفلسطينيات الصغيرات رغم المعاناة التي لا تنتهي ويمر بها شعبهم والفائز.

كما حضر حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، كل من الفنانين أحمد فتحى ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق وميرنا وليد وابنتيها والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل ورئيس المهرجان محمد الباسوسى ومجد القاسم.