شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وألمانيا تحصدان جوائز أفلام الطلبة فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم المصرى بلانك بالجائزة البرونزية، إخراج سيف يحيي، إنتاج المعهد العالي، خلال حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثانية.

وذهبت الجائزة الفضية لفيلم مجمر من مصر إخراج ياسمين البنداري إنتاج كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتسلمت الجائزة بسمة أحمد مدير تصوير الفيلم.

وحصد الجائزة الذهبية فيلم داخل الصندوق من ألمانيا إخراج يزن النكدلي، وتسلم الجائزة أسعد عيد نقيب الفنانين السوريين وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد الفنانين العرب، كما منحت اللجنة تنويها خاصا لفيلم 3 ألوان من كرواتيا للمخرجة لانا جارديل.

وحضر حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، كل من الفنانين أحمد فتحى ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق وميرنا وليد وابنتيها والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل ورئيس المهرجان محمد الباسوسى ومجد القاسم.