شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عمارة الصحراء" يفوز بالجائزة الخضراء فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الجائزة الخضراء بدورته الثانية إلى الفيلم عمارة الصحراء للمخرجة رضوى هاشم، والجائزة الخضراء تمنحها إدارة المهرجان لأفضل فيلم يعالج قضايا البيئة والتغيرات المناخية.

وحضر حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، كل من الفنانين أحمد فتحى ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق وميرنا وليد وابنتيها والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل ورئيس المهرجان محمد الباسوسى ومجد القاسم.

وأقيم افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية يوم الخميس 19 ديسمبر، ونظمته مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات، ومنها ندوات الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود والمخرج هانى لاشين والمنتج هشام عبد الخالق تحدثوا خلالها عن ذكرياتهم في السينما وقدموا نصائح للشباب، وعرض فيلم نادر للراحل عمر الشريف خطوات فوق الماء.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيديو قصير من مقتطفات الدورة الأولى، وعزف الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي موسيقى تصويرية لأفلام "أين عقلى و حتى آخر العمر ودمى ودموعى وابتسامتى".

يذكر أن 47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.