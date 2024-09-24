شكرا لقرائتكم خبر عن مدين يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع عمرو مصطفى التى أنهت خلافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الملحن عمرو مصطفى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عددا من صور بعض زملائه بالوسط الفنى وقال: “النهاردة حصلت مكالمة مهمة جداً بيني وبين صديقي العزيز مدين، ووضحنا فيها كل شيء، حابب أقول قد إيه أنا بحترم هذا الشخص وبقدر إبداعه".

وأضاف : "مدين من أكتر الناس المحترمة في الوسط الفني، وموهبته وإبداعه في كل عمل بيقدمه بتثبت ده، أنا بحب شغله جداً وفخور بصداقتنا وبكل اللي بيقدمه وأيضاً أكن كل الاحترام إلى رفيق العمر محمد رحيم ووليد سعد ومحمد يحيي وتامر علي".

الملحن مدين أكد خلال تصريحاته لليوم السابع عن كواليس تلك المحادثة التى حدثت بينهما قائلاً: "أنا فوجئت اليوم بمكالمة من الفنان الكبير عمرو مصطفى وأعتبرها مكالمة مهمة بالنسبة لي، والتى كان سببها الاعتذار عن سوء الفهم الذى انتشر خلال الأيام الماضية ونفيه اتهامي بسرقة فكرة لحن أغنية "ولازال على البال منه" والتى قدمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وقد بادر الملحن عمرو مصطفى بالاتصال بالملحن مدين لإنهاء الخلاف بينهما الذى قال عنه عمرو مصطفى إنه غير مقصود.