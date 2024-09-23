إياد نصار: لا أحب إثارة الجدل وهذا رأيي في هذه الممثلات

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان إياد نصار، ضيف الإعلامية زهرة رامي في ثاني حلقات برنامج "إنرجي بلس" والذي أطلقته إذاعة إنرجي عبر منصاتها المتعددة على السوشيال ميديا.

كشف نصار، خلال الحلقة الكثير من تفاصيل أعماله الفنية، وقال إنه لا يحب إثارة الجدل بشكل عام ولا تكرار الشخصيات التي يقدمها، وقال خلال الحلقة إنه يحب الدخول والمشاركة في الموضوعات الإنسانية الشائكة.

وتطرق الحديث للتعاون الذي تم بينه وبين المخرج محمد ياسين وقال إياد نصار: "بعشق واحب التعاون مع المخرج باسين الذي تعاونا في أكثر من عمل منهم مسلسل الجماعة ودوري حسن البنا".

وكشف عن أول مشهد خاص له في مسلسل الجماعة والذي كان بصحبة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة وقال: "المشهد كان كيف تحولت حياة حسن البنا من شخص دعوي لشخص سياسي وعقب انتهاء المشهد قال المخرج محمد ياسين ميروك عليك حسن البنا ".

وعن التعاون مع كلا من منى زكي وهند صبري قال:" ممثلات بجد ومخلصين واحساسهم عالي جدا ولديهم خبرة إنسانية واضحة وهناك حالة من الوعي الكبيرة بيينا".

وتطرق الحديث عن التعاون الذي كان بينه وبين النجمات ريهام عبدالغفور ومنة شلبي، وقال: "هناك حالة من العفوية والثقافة الكبيرة والنضج الكبير الذي تتمتع بيه كلا منهم بجانب الموهبة العظيمة".

وخلال الحلقة كشف إياد نصار، عن عدد من الافلام التي ان تم عرضها عليه كان يفضل تقديمها ومنهم زوجة رجل مهم، شيء من الخوف، موعد مع العشاء.

كما علق الفنان إياد نصار، لأول مرة على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار جدلا كبيرا عقب عرضه على منصة نتفليكس، وقال إن منصة نتفليكس طلبت من فريق العمل عدم التعليق على الجدل، ما تسبب في مضايقته.

وتابع : " أنه كان يجب التعليق على جدل العمل ويعتقد أن ننفليكس كانت مستفيدة من هذه التعليقات السلبية من أجل الدعاية.

وكانت أطلقت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ برنامجها الديجيتال الجديد "إنرجي بلس"، وذلك عبر جميع منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.