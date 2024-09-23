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بمشاركة نجوى كرم والقصبي.. طرح برومو دعائي لبرنامج المواهب "Arabs Got Talent"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت شبكة قنوات "MBC" عن البرومو الترويجي الأول لبرنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "Arabs Got Talent".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC، عبر موقع "أنستجرام"، فيديو من البرومو، وعلقت: "عرب جوت تالنت قريباً على MBC1".

وكانت قناة MBC أعلنت عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "Arabs Got Talent".

وإلى جانب نجوى كرم التي تواصل حضورها في لجنة التحكيم، هذا الموسم يشهد عودة ناصر القصبي إلى صفوف اللجنة.

وينضم باسم يوسف للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم البرنامج الذي ستقدمه ريا أبي راشد، إذ من المقرر أن يبدأ تصوير حلقاته الأولى المسجلة في وقت لاحق من الشهر القادم في العاصمة ، الرياض.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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