شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يتخلى عن شعره الطويل ويظهر بـ لوك جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان يوسف الشريف جمهوره بظهوره بـ لوك جديد ومختلف جعله يتخلى عن شعره الطويل الذي كان يظهر به مؤخرًا وكشف عن هذا من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام .

وشارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بمجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة خضع لها مؤخرًا بعدسة المصور عمر أبو زيد وهى تكشف ظهوره بشعر قصير وتخليه عن شعره الطويل.

وقد تخلى يوسف الشريف عن شعره الطويل استعدادا لانطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد ديربي الموت الذي يعود من خلاله الى السينما بعد غياب دام لمدة سبع سنوات كاملة حيث كان أخر أعماله فى السينما فيلم بنى أدم الذي قدمه عام 2018 بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم أحمد رزق ودينا الشربيني وهنا الزاهد وعدد أخر من الفنانين .



يوسف الشريف



يوسف الشريف يتخلى عن شعره



الفنان يوسف الشريف