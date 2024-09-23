شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 2.. دنيا ماهر تحاول جلب رجل يشبه خطيبها بطريقة الـ Ai والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، والذى يعرض على قناة dmc، إخراج شيرين عادل، أحداثا مختلفة، حيث شهدت لقطات كوميدية للغاية بين الفنانة دنيا ماهر وإسلام إبراهيم، حيث شرحت حنان – دنيا ماهر عن مأساتها في الحياة عندما تم القبض على خطيبها بسبب المخدرات، حيث إنها انتظرته 6 سنوات ولكنه قبض عليه، وهو ما جعلها فتاة عانس، ولذلك استخدمت أبلكيشن بطريقة الـ ai الذى أتى إليها بشخص يشبه خطيبها الذى تركها وهو إسلام إبراهيم.



تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.