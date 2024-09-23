شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عبقرية سيد حجاب مع تتر المال والبنون بعدما تم رفضه في البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الشاعر الراحل سيد حجاب الذي ولد عام 1940 وحقق شهرة كبيرة بفضل أشعاره التي لا تزال تعيش كلماتها إلى الآن سواء في قصائده أو كلمات التترات الذى تغني بها كبار المطربين وشكلت وجدان ملايين من المحيط للخليج.

ومن أبرز التترات التى ألفها الراحل كان تتر المال والبنون والذى يمتلك قصة وراءه ربما لا يعلمها كثيرون رواها مخرج المسلسل مجدي أبو عميرة في لقاء له قال فيه إن التتر الأصلى ليس الذى تمت إذاعته.

وكانت الكلمات الأصلية بحسب المخرج مجدي أبو عميرة تقول "دنيا غرورة دنية زى الحنش شرانية.. ياريتنا نأمن آذاها ونعيش سوى بصفو نية .. يا دنيا ولا تحدى ضهرى ليكى ولا أعيش بقهرى.. ياما نفسى يصفالى دهرى وترجعى حقانية .. لاء يا دنيا أجرى غُرى غيرى ولاعبى وضُرى.. أما أنا رغم مُرى نفسى عزيزة وأبيه".

إلا أن تلك الكلمات الذى ألفها الراحل سيد حجاب، وتم غناءها بالفعل من قبل حنان ماضى كتتر للمسلسل اصطدمت برفض قاطع من ممدوح الليثى رئيس قطاع الإنتاج فى تلك الفترة، وطالب القائمين على المسلسل بكتابة نص آخر، معللا ذلك بأن كلمات النص قاسية يمكن تفسيرها علي أنها تسب الدهر معللاً ذلك بوجود حديث شريف يقول "لا تسبوا الدهر" .

كل ذلك وضع الجميع فى مأزق لأن الموسيقار ياسر عبد الرحمن كان انتهي من التسجيل وصعب أن يقوم بلحن جديد مع كلمات جديدة ولم يتبق سوى يومين على رمضان وعرض المسلسل، وهنا ظهرت عبقرية سيد حجاب من جديد بكلمات ألفها من جديد على نفس اللحن لتعيش إلى الآن.