الخميس.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤتمراً صحفياً في الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر بفندق هلنان المعمورة بالإسكندرية، للإعلان عن الترتيبات النهائية الخاصة بالدورة الـ40 للمهرجان، والتي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024.

سيتم خلال المؤتمر استعراض التفاصيل الكاملة للمهرجان، بما في ذلك الفعاليات والأفلام المشاركة، وأهم الضيوف والفنانين والمكرمين ، كما سيُعلن عن التحضيرات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي سيُقام في مكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

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