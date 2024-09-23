أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان سامو زين، رسالة لكل من سأل عنه بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية ودخوله على إثرها إحدى المستشفيات.

ونشر ساموزين، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رسالة شكر للجميع.. ربنا يحفظكم جميعا من أي سوء اللهم آمين".

وأجرى ساموزين، بعض الفحوصات للإطمئنان على حالته الصحية، ويتواجد حاليا بمنزله بعد خروجه من المستشفى.

يذكر أن، ساموزين من مواليد 10 نوفمبر 1979، وكان يعمل مهندس صوت في لندن لعدة سنوات،وأصدر أول ألبوماته الغنائية "ميلي يا حلوة". وكانت أول أعماله السينمائية فيلم "حمادة يلعب" كضيف شرف، ثم البطولة المطلقة من خلال فيلم "90 دقيقة".

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