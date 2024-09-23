أحمد عبدالحميد بأدوار مختلفة في السينما والتلفزيون

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الفنان الصاعد أحمد عبدالحميد نشاطًا فنيًا ملحوظًا ليثبت حضوره بقوة في السينما والتلفزيون ويؤكد تمكنه من التلون بين الشخصيات المتنوعة ومختلفة الأبعاد، وتؤكد أعماله القادمة أنه مازال في جعبته المزيد من الشخصيات التي يقدمها سواء من خلال السينما أو التلفزيون.

ستريو – مسلسل ديبو

وهي أحدث الشخصيات التي يجسدها أحمد عبد الحميد من خلال مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، ليثير التساؤل حول طبيعة هذه الشخصية، وما إذا كان إنسان أم شبح، وذلك بعد تحوله من حارس مطيع ومسالم نهاراً إلى بلطجي عنيف ليلاً.

رمضان – فيلم فرقة الموت

يجسد أحمد عبد الحميد شخصية رمضان شقيق "الخط"، قاتل الصعيد الشهير، والذي يرافق شقيقه في كل خطوة يخطوها ويشاركه جرائمه، وذلك ضمن أحداث فيلم الإثارة والأكشن "فرقة الموت"، المنتظر عرضه قريباً، وبطولة أحمد عز ومنة شلبي ومجموعة كبيرة من النجوم.

وليد – فيلم نجوم الساحل

وبشخصية مختلفة يشارك أحمد عبد الحميد في فيلم نجوم الساحل، المنتظر عرضه قريباً، حيث يجسد شخصية "وليد" الشاب الانطوائي الحالم المنغلق على نفسه، يقضي معظم وقته في غرفته حيث ينغمس في عالمه الخاص وعشقه للمزيكا والعزف وخياله المكبوت.

شحاتة – فيلم سيكو سيكو

ومن الأعمال المنتظر عرضها أيضاً للفنان الشاب أحمد عبد الحميد فيلم سيكو سيكو، الذي يجسد فيه دور البلطجي وتاجر المخدرات الذي يطارد بطلي الفيلم عندما تتعارض مصالحه معهما.

يُذكر أن أحمد عبد الحميد قد لفت إليه الأنظار في الموسم الرمضاني 2023 بشخصية الصياد الفقير خفيف الظل شنهابي الشهير بـ "شنّو"، وذلك ضمن أحداث مسلسل "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، بطولة النجمة منى زكي. كما شارك في الموسم الرمضاني الأخير 2024 بشخصية حربي العدو اللدود لكوبرا الذي يجسده النجم محمد إمام، ضمن أحداث مسلسل "كوبرا".