في ذكرى ميلاد سيد حجاب| كواليس تتر مسلسل "المال والبنون"

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، الذي قدم روائع الكلمات وأثرى بقلمه الحركة الشعرية والدرامية والأدبية، وقدم أروع الأعمال الدرامية والأغاني التي ستظل في ذاكرة التاريخ.

وكشف الإعلامي د.عمرو الليثي، سابقًا كواليس تتر مسلسل “المال والبنون”، الذي حقق ومازال نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا عبر الشاشة والسوشيال ميديا، وإن مسلسل "المال والبنون" يعد من أهم كلاسيكيات الدراما المصرية، وقد تم تقديمه على جزأين، الأول عام 1992، والجزء الثانى عام 1995.

وسرد الليثي، قصة عمل "المال والبنون" قائلًا: "بدأت حكاية صناعة هذا المسلسل عندما قام والدي ممدوح الليثى - رحمه الله- بالتواصل مع كاتبنا الكبير محمد جلال عبدالقوي، واستطاع أن يأخذ المسلسل من شركة إنتاج بالقطاع الخاص ليقوم قطاع الإنتاج بإنتاج المسلسل الذى كان لنجاحه الكبير أسباب عدة، أولًا أن القضية المطروحة فيه، وهى أن المال الحرام لا يُغنى ولا يُسمن من جوع".

وتابع: "وثانيًا مشاركة مجموعة من أقوى النجوم فى العمل، فكما روى لي مجدي أبو عميرة مخرج العمل، أنه لا يوجد دور فى العمل إلا وتم اختيار الشخصية المناسبة له تمامًا، ولا مجال لأى تنازلات، وجمع المسلسل قامات فنية مثل الفنان يوسف شعبان وعبدالله غيث، وعند وفاته أكمل دوره أخوه الفنان الكبير حمدي غيث".

كما أشار إلى أن الإنتاج كان عنصرًا أساسيًا من عناصر نجاح المسلسل، فكانت هناك إمكانات إنتاجية ضخمة وقفت وراء المسلسل، فتم بناء الحارة فى ستديو الأهرام أشبه بحى الحسين، وتمت الموافقة على جميع أسماء النجوم المطروحة.

وأضاف: "كما ساهمت موسيقى الموسيقار الكبير ياسر عبدالرحمن، وكلمات شاعرنا الكبير سيد حجاب، وصوت علي الحجار والفنانة حنان ماضي، في توليفة النجاح، وعلى الرغم من تسجيل التتر كاملًا، إلا أنه قبل عرضه بيومين فى رمضان أبلغ ممدوح الليثي، مجدى أبو عميرة باعتراضه على جملة بالتتر وهى (دنيا غرورة دنيا زى الحنش شرانية) لأنها تعتبر سبًا للدهر امتثالًا للحديث القدسي: «لا تسبوا الدهر فإنى أنا الدهر»، وبالطبع ستكون هناك صعوبة فى إعادة تلحين التتر مرة أخرى، فكان الحل أن سيد حجاب وعلى نفس لحن الأغنية غيّر الجملة إلى «بحلم وأفتح عنيا على جنة للإنسانية".

وأشار إلى أن المسلسل جمع أيضًا عددًا كبيرًا من الوجوه الشابة وقتها، والذين أصبحوا نجومًا كبارًا بعد ذلك.