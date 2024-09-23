شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة تعرض سامو زين لحرق فى البطن من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم سامو زين في تصريح لـ"الخليج 365"، عن حالته الصحية، حيث تعرض سامو زين لحرق من الدرجة الثانية، في منطقة البطن، نتيجة سقوط وعاء من الماء المغلي على مناطق متفرقة بجسده منها منطقة البطن، ليتعرض سامو زين لحرق من الدرجة الثانية.

وطمأن سامو زين جمهوره على حالته الصحية حيث أوضح أنه حاليًا الحمد لله زى الفل ويستعد لمعاودة نشاطه داخل مصر وخارجها بداية من الأسبوع المقبل.

وكان قد أُصيب سامو زين بحرق من الدرجة الثانية استدعت دخوله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والخضوع للإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة.

يذكر أن أكد سامو زين، فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن الجمهور المصرى هو وش السعد والخير عليه ودائما في قلبه، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد منه انتعاشة في كل شيء سواء في طرح أغانى جديدة ستكون مفاجاءة وإحياء الحفلات الغنائية والزفاف، معبراً فى نفس الوقت عن سعادته بنجاح أول أغنيتن من ألبومه الجديد الذي طرحهما خلال الأيام القليلة الماضية، وهما "الحب" و"كارثة" وحصولهما على المرتبة الأولى فى الاستماع على عدد من المنصات الإلكترونية.