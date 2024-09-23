شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري: قاصدة أتكلم في مواضيع بنتكسف منها في "البحث عن علا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هند صبرى في تصريحات لـ"الخليج 365" عن طبيعية شخصية علا في الجزء الثانى من مسلسلها البحث عن علا الذى سيطرح على نيتفلكس يوم 26 سبتمبر الجارى، وسيتكون العمل من 6 حلقات ستطرح دفعة واحدة على المنصة.

صرحت هند صبرى قائلة: "في الموسم الثانى من البحث عن علا بنسلط الضوء على مواضيع بيعيشها كل بيت مش في مصر بس في العالم كله، بس إحنا بنتكسف نتعامل فيهم براحتنا، في المسلسل علا ونسرين الشخصية اللى بتقدمها ندى موسى "نسرين" عكس بعض تمامًا وده اللى عامل التوازن في علاقتهم، وفى المواضيع اللى هنقاشها في المسلسل أنا قاصدة أتكلم في حاجات عمرنا ما بنتكلم فيها مع أنها بتحصل في كل بيت وده بالنسبة لى أهم من أنى أتكلم عن جريمة قتل بتحصل كل كام سنة مرة".

وقالت هند صبرى: "علا في الموسم الثانى في البحث عن علا لسه بتدور عن نفسها، وأعتقد أن أوقع حاجة ممكن أقولها عن علا هي جملة على لسان واحدة من مؤلفات الموسم الثانى هنا محمود اللى قالت أنت بتفضلي طول الوقت تدوري على نفسك زي مدلية المفاتيح كده انت بتنسيها وبعد كده تلاقيها وتنسيها وبعد كده تلاقيها، وتقعدي تدوري عليها ودى رحلة البحث عن الذات، لأنها مش من أول مرة أو مرة واحدة، هي رحلة طويلة وكل شوية فيها تحديات مختلفة وجديدة، أوقات بتخل توازن انتى عملتيه في حياتك فبتضطرى تبني من جديد".

وتابعت هند صبرى مؤكدة: "علا دلوقتي في رحلة استكشافها لتحديات جديدة، لأننا خلصنا رحلة البحث عن راجل لحياتها، لأنها نضجت وكبرت وفهمت أنه ن الضروروى انها تبني جواها هي حالة اكتفاء ذاتي زي ما بنقول".

وأكدت هند صبرى قائلة: "من أكبر التحديثات اللى واجهتنا في كتابة الموسم الثانى من البحث عن علا كان بسبب النجاح اللى حققه الموسم الأول من المسلسل، لأن المشاهدين عندهم توقعات كبيرة على علا، بيعاملوها على انها بنت خالتهم، قريبة منهم، ولازم تعمل اللي هم عايزينه، فـ علشان كده قررنا نبدأ من الشغل لأنها عملت مشروعها في الموسم الأول اللى محتاج يكبر، وكمان لازم تعمل توازن بين شغلها وبين بيتها واهلها وأولادها، كل ده خلانا منطقيا نفكر في ايه التحديات اللي ممكن تحصل في ست في السن ده عندها شغل ومسؤولة".

وأشارت هند صبرى مؤكدة: "أنا عن نفسى بحس أنى في سيرك، طول الوقت قاعدة بشتغل وبحاول أوازن حياتى ودنيتى، وخايفة حاجة تفوتنى يعني بناتي بيكبروا واهلي بيكبروا ومتطلبات البيت والشغل، فـ ساعات غصب المسئوليات بتاكلني".