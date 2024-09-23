شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يطمئن محبى إيمى سمير غانم: مصابة بدور حساسية "صعب شوية" والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم حسن الرداد لـ"الخليج 365" إن زوجته، إيمى سمير غانم تعاني من دور حساسية "صعب شوية"، والطبيب طلب منها الراحة والخضوع لجلسات أكسجين في المنزل.



ايمى سمير غانم

وكانت تذكرت النجمة إيمى سمير غانم، والديها الفنانين الكبار سمير غانم ودلال عبد العزيز، بكلمات مؤثرة للغاية في بوست نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كتبت: "كل شوية أقول أمتى أشوفكم، بجد الفراق فعلاً من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزة أحكي لهم بشوف إيه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني".

وأضافت إيمي سمير غانم في البوست: "تفاصيل كتير وطبعًا الحياة لازم تستمر والكلام اللي انتوا عارفينوا ده، ونشتغل ونربي أولادنا ونضحك ونعيش أيامنا بس التفكير فيهم مش بيهدا.. نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الأصحاب مش مهم السفر مش مهم غير أنهم يكونوا هما وأولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس.. الفاتحة وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنة"