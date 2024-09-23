ميرنا وليد - بيروت - عادة ما تُرى وهي تقدم الطقس في ملبورن ضمن أخبار القناة السابعة.

لكن مذيعة الطقس، جين بون، لفتت الأنظار هذه المرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع ميدالية براونلو لعام 2024 مساء الاثنين.

وظهرت الشخصية الإعلامية البالغة من العمر 45 عاماً، في الحدث المرصع بالنجوم في كراون، بفستان مذهل وصديق للميزانية، ذي كتف واحدة مكشكشة، والفستان معروض للبيع حالياً في MYER مقابل 129.95 دولاراً فقط، أي أقل من سعره الأصلي البالغ 199.99 دولاراً.

التصميم الأنيق ذو الكتف الواحدة، والتي تم تزيينها بتفاصيل مكشكشة مثيرة، يكمل منحنيات جين بشكل مثالي.

وانتعلت جين صندل أسود بأربطة، وحافظت على الحد الأدنى من مجوهراتها، وكان مكياجها خالياً من العيوب وناعماً، وتم تصفيف شعرها الأشقر المميز على شكل أمواج.

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة أسترالية تتألق بفستان قيمته 129 دولار على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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