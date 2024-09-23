رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الخاص في”إنستغرام” صورة لوالديها الفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم وجّهت من خلالها رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن اشتياقها الكبير لهما.

وكتبت إيمي في رسالتها قائلةً: “كل شوية أقول إمتى أشوفكم، بجد الفراق فعلاً من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبّر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزة أحكي لهم بشوف إيه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني، تفاصيل كتير وطبعاً الحياة لازم تستمر والكلام اللي إنتوا عارفينه ده، ونشتغل ونربي أولادنا ونضحك ونعيش أيامنا بس التفكير فيهم مش بيهدى”.

كما وجّهت نصيحة الى جمهورها، قالت فيها: “نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الأصحاب مش مهم السفر مش مهم غير أنهم يكونوا هما وأولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبّر كل الناس… الفاتحة وربّنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنة”.

يُذكر أن إيمي سمير غانم أعلنت عودتها الى جمهورها بمسلسل جديد تشارك به في رمضان 2025 وتتعاون خلاله مع زوجها الفنان حسن الردّاد، حيث كانت آخر مشاركة لها في دراما رمضان عام 2019 من خلال مسلسل “سوبر ميرو”، الذي شاركها في بطولته الفنانون: حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة…، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مسؤولة سوشيال ميديا في موقع إخباري تعاني بسبب والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنّت مدرائها في العمل، فتحاول البحث عن مكامن قوّتها الخاصة، ويساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.