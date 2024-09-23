بالصور – محمد حماقي يتألق في أولى حفلاته بعد ألبوم “هو الأساس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان محمد حماقي احتفالية غنائية ضخمة تعد الأولى له بالقاهرة بعد نجاح ألبومه الأخير “هو الأساس” وذلك داخل نادي سيتي فى مدينة العبور بحضور عدد غير مسبوق من الشباب من الجنسين وأسرهم.

حضر حماقي الحفل مرتديًا ملابس رياضية وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددًا أغنية “يا شاغل عيون الناس” من ألبومه الجديد “هو الأساس ” تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال تواجده.

من جانبه حرص حماقي على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلًا: “وحشتوني” ليرد المعجبون بعبارة “بنحبك يا حماقي”.

وأشعل حماقي حماس الجمهور بتقديمه عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “زيها مين”، “لا ملامة”، “م البداية”، “أحلى حاجة فيكي”، “هوا دا حبيبي”، “جمالها استثنائي”، “أدرنالين”، “قلبي حبك جدا جدا”، “لمون نعناع”، “حبيت المقابلة”.. بالإضافة إلى بعض أغاني ألبومه الأخير “هو الأساس” منها “العقد اللولي”.

واختتم حماقي الحفل بالأغنية التي أعلن حبه لها وهي “أم الدنيا” والتي أشعلت المزيد من أجواء البهحة والإثارة.

تخلل الحفل عدد من المواقف المبهجة منها طلب حماقي من الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين الصعود بجواره على خشيه المسرح مشيرًا إلى أن مصر ستظل رائدة للفن مع وجود نماذج مثلهما على مر الزمن ثم شاركهما تقديم أغنية “ليلي طال” وسط تفاعل الجمهور.