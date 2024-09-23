بحضور"بشرى وكامل والحجار".. 40 صورة من حفل عيد ميلاد مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل عيد ميلاد الفنان مصطفى قمر الـ 58، الذي أقيم مساء أمس الأحد، لمشاركته فرحته بهذه المناسبة.

وحضر من نجوم الفن كل من نرمين الفقي وبشرى وصلاح عبدالله وعلي الحجار ومصطفى كامل، وإيهاب توفيق، وحلمي عبد الباقي، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

يذكر أن، مصطفى قمر من مواليد 22 سبتمبر 1966، ويمتلك في رصيده الفني ما يقرب من 35 عملا فنيا.

وتخرج "قمر" من كلية التجارة قسم إدارة الأعمال، وكان أثناء دراسته بالجامعة يغني خارج المدرجات في كلية التجارة بجامعة الأسكندرية، ثم تعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة، حيث كانت بدايته الفنية مع أغنية "ولا يا أبو خد جميل" في ألبوم منوعات لقاء النجوم عام 1989، والتي حققت نجاح، قبل أن يصدر ألبومه الأول بعنوان "وصاف" عام 1990.

وطرح بعده ألبوم "لياليكي" عام 1992، وحقق شهرة كبيرة بعد طرحه ألبوم "سكة العاشقين" عام 1994، لتتوالى ألبوماته الغنائية بعد ذلك، وإقتحم مجال التمثيل عام 1998 من خلال فيلم "البطل"، ومن أبرز أعماله "حبك نار، حريم كريم، قلب جريء"، ومن أبرز أغنياته "منايا، الليلة دوب، هي".

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