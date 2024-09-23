بالصور.. انهيار إسماعيل الليثي في عزاء نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم مساء أمس الأحد، بإمبابة، عزاء رضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت إثر سقوطه من الدور العاشر في العقار الذي يقيم به

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان إسماعيل الليثي، أبرزهم: الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الفنان صبحى خليل والمطرب الشعبي حودة بندق، الفنان طارق عبد الحليم، والممثل طاهر أبو ليلة، والمطرب محمد عدوية، والمطرب الشعبي حمادة الليثي، وغيرهم من نجوم الفن الشعبي.

وقام المطرب إسماعيل الليثى بوداع نجله رضا برسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلا: "ابني وابن عمري في ذمة الله"