استمرار أسبوع الثقافة الكوري بأوبرا القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - لليوم الثاني على التوالي، وتجسيدا لأهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية حفل انطلاق فعاليات أسبوع ثقافى بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح المركز الثقافى الكورى فى مصر.

يتضمن البرنامج تحت شعار k- sound عرضا موسيقيا تحييه فرقة لى نالتشى التى تجمع بين موسيقى البانسوري الكورية التقليدية وأسلوب البوب الحديث.



ويقام على هامش الحفل معرضا بعنوان " play k sound “ بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، فى الفترة من الأحد ٢٢ سبتمبر حتى السبت ٢٨ سبتمبر، يبدا يوميا من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءا ويضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية الكورية والاريرانج الشعبية الكورية و يصاحب المعرض تشغيل موسيقي الجوجاك و تشمل الآلات الموسيقية التقليدية في كوريا التي تم العزف عليها منذ العصور القديمة ، تندرج هذة الآلات ضمن ثلاث فئات : آلات وترية – آلات النفخ - الطبول موسيقي. وكذلك موسيقى الاريرانج وهى من نوعية الأغانى الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.