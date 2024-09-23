الأربعاء.. الأقصر تحتض انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر أدباء جنوب الصعيد



ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مركز المؤتمرات بمحافظة الأقصر، في الثانية عشرة مساء بعد غد الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في دورته العاشرة، بعنوان "تشكلات النص وتحولات المجتمع"، دورة "الشاعر الراحل رمضان عبد العليم"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر.

يعقد المؤتمر برئاسة الشاعر فتحي عبد السميع، والأمين العام للمؤتمر الكاتب بكري عبد الحميد، ويشهد حفل الافتتاح تكريم محافظ الأقصر، والأدباء د.طه حسين الجوهري، فتحي عبد السميع، محمد عبد الحميد توفيق، بالإضافة إلى تكريم اسم الشاعر الراحل رمضان عبد العليم، ويقدم الحفل الشاعر د. أحمد العراقي.

تحولات الثقافة والشخصية الجنوبية

وتقام الجلسة البحثية الأولى في الواحدة مساءً بعنوان "تحولات الثقافة والشخصية الجنوبية"، يديرها الأديب الدكتور طه حسين الجوهري. ويشارك بها كل من د. سيد ضيف الله، د. عبد الرحيم الحجراوي، والباحث مصطفى جوهر.

وتعقد الجلسة البحثية الثانية في السادسة مساءً بعنوان "نماذج من الإبداع الجنوبي" يديرها إبراهيم خطاب، و يشارك بها كل من د. محمد مختار، د. عبد الرحمن أبو المجد، والباحث أسامة بدر.

وتختتم فعاليات اليوم الأول بثلاث أمسيات ثقافية تقام بالتوازي في الساعة الثامنة مساءً، الأولى لشعراء الفصحى ويديرها الشاعر علي حسان، والثانية لشعراء العامية ويديرها الشاعر أيمن أمين بطرس، والأخيرة خاصة بالفنون السردية، ويديرها الدكتور بستاني النداف.

وتقام الجلسة البحثية الثالثة في العاشرة صباح الخميس بقصر ثقافة بهاء طاهر، بعنوان "أثر التغيرات الاجتماعية على المبدع والنص"، يديرها الأديب أشرف البولاقي، ويشارك بها كل من د. محمود النوبي، د. الضوي محمد، والباحث فرج الضوي.

كما يشهد اليوم جلسة حوارية في الثانية عشرة مساءً، بعنوان "هوية النص في الجنوب"، يديرها د. خالد طايع، فيما يستضيف قصر ثقافة حسن فتحي، في السابعة مساء، أمسية بعنوان "الفنون القولية" يديرها الشاعر عبد الرحيم طايع.

ويشهد اليوم الختامي للمؤتمر، في العاشرة صباح الجمعة، جلسة الشهادات بقصر ثقافة الأقصر، بعنوان "رحلة الشاعر الراحل رمضان عبد العليم"، يديرها الشاعر محمود مرعي، ويشارك بها كل من د. النوبي عبد الراضي، الشاعر خالد حلمي الطاهر، والأديب محمد عبد العال المريسي، وتختتم الفعاليات في الثانية عشرة مساءً بجلسة إعلان التوصيات.

المؤتمر يقام بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وبالتعاون بين فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.