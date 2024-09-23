أثر المشاركة السياسية على تنمية الحياة الحزبية دراسة حالة.. في رسالة ماجستير



ياسر رشاد - القاهرة - حصل الباحث عمرو مصطفى شهاب المذيع بقناة اكسترا نيوز بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية على درجة الماجستير المهني من الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات السياسية بتقدير ممتاز عن دراسة قدمها بعنوان "أثر المشاركة السياسية على تنمية الحياة الحزبية "دراسة حالة الحوار الوطني، تحت اشراف العميد أركان حرب دكتور أحمد القاضي.

وكانت لجنة المناقشة مكونة من الأستاذة الدكتورة أحلام فرهود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان رئيسا ومناقشا

الأستاذ الدكتور إسلام حجازي أستاذ العلوم السياسية مناقشا والأستاذ الدكتور محمود مجدى أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الأمنية وبحضور عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد والتي أثرت النقاش بمداخلاتها البناءة والفعالة .

تشكل هذه الدراسة محاولة لفهم "أثر المشاركة السياسية على تنمية الحياة الحزبية في مصر من خلال دراسة حالة الحوار الوطني." تسعى الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، مع التركيز على الأدوار التي يمكن أن تلعبها مبادرات الحوار الوطني في تعزيز الانخراط السياسي وزيادة فعالية الأحزاب السياسية كما حاولت الدراسة تناول جوانب متعددة من هذه العلاقة، بما في ذلك تأثير الشفافية والمساءلة، وتوفير بيئة سياسية مشجعة، ودور وسائل الإعلام والتربية المدنية في تعزيز الوعي السياسي.

تغطي الدراسة فترة زمنية تمتد من بداية مبادرة الحوار الوطني في مصر وحتى الوقت الحالي ،وكيف أثر الحوار الوطني على المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية داخل السياق المصري، من خلال تحليل شامل لحالة الحوار الوطني في مصر، و تقديم استنتاجات مستمدة من البيانات لتوضيح أهمية الحوار الوطني في دعم التعددية السياسية وتنمية الأحزاب.