برسالة مؤثرة.. يسرا تُحيي ذكرى رحيل هشام سليم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جمعتها بالفنان الراحل هشام سليم، أحيت من خلالها ذكرى رحيله، حيث أكدت أنه لا يزال في قلوبهم رغم وفاته منذ عامين، كما طلبت من متابعيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وعلّقت يسرا على الصورة بالقول: “يفوت الوقت وأنت في قلوبنا، وعايش معانا بروحك الحلوة، مفتقدينك أوي ومش قادرة أوصف لك الفراغ اللي إحنا فيه من بعدك يا حبيبي”.

وأضافت: “سيرتك الحلوة دايماً على كل لسان والكلام عنك لحد النهاردة مش بيخلص، ربنا يرحمك رحمة واسعة ويرزقك أعلى درجات الجنّة ويصبّر قلوبنا على فراقك يا أغلى الناس، فضلاً وليس أمراً برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم”.

وكان هشام سليم قد رحل عن عالمنا عام 2022، تاركاً حزناً كبيراً في قلوب محبيه وزملائه في الوسط الفني وجمهوره.

يُذكر أن آخر أعمال يسرا الفنية، مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” الذي عُرض في رمضان 2023، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وشاركها في بطولته كلٌ من: محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، سماء إبراهيم، محمد محمود، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد.