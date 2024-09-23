أزمة آيتن عامر وطليقها تتصاعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتب مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً ردّ من خلاله على التصريحات الأخيرة لطليقته حول السماح له برؤية أطفالهما، حيث كانت آيتن قد أكدت مراراً أنها لا تمنعه من رؤية أبنائه، وأنه موجود معهم دائماً.

وقال محمد عز العرب في ردّه على آيتن عامر: “إن شاء الله هغيّر مكان حكم الرؤية عشان أعرف أشوف ولادي… 6/11/2023 كان آخر يوم شفت فيه ولادي”. وتابع: “هو المفروض الجد يرفع قضية رؤية عشان يشوف أحفاده اللي مشفهمش من سنة”.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة مستمرة بين الطرفين منذ انفصالهما، والتي ركّزت بشكل كبير على مسألة حضانة الأطفال، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان طليق آيتن عامر قد اشتكى مراراً من رفض الأخيرة أن يرى أولاده منها، وكان قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، شكاوى كثيرة من تعامل طليقته معه، ومنعه من رؤية أولادهما.

من ناحية أخرى، احتفلت آيتن عامر أخيراً بانطلاق عروض فيلمها الجديد “عنب”، الذي يجمعها بالفنانين: إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، ولطفي لبيب.

وتؤدي آيتن عامر في الفيلم دور “جودي”، الفتاة الثرية التي تعاني عدم القدرة على تحمّل المسؤولية؛ ما يجعلها تواجه العديد من المشكلات، وتلجأ إلى والدها لحل أي أزمة تمر بها.