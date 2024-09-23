شكرا لقرائتكم خبر عن غائب بجسده حاضر باسمه.. محمود مرسى مواقفه الكثيرة تتردد فى مهرجان الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ 20 عاما غائب بجسده فقط ولكن اسمه ومواقفه الكثيرة ما زالت تتردد حتى وقتنا هذا مشيدين بأخلاقه، النجم الراحل محمود مرسى اسمه تردد كثيرا فى فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية خلال فعالياته.

الموقف الأول عندما روى المنتج هشام عبد الخالق، خلال ندوة "تحديات الصناعة" عن قصته مع النجم الراحل محمود مرسى فى مسلسل أبو العلا البشرى وأجره الذى حصل عليه وقتها ومساندته له.

وقال هشام عبد الخالق: "كنت راجع من الخارج وعاوز أنتج مسلسل، كلمت أسامة أنور عكاشة واتكلمنا على مسلسل أبو العلا البشرى والنجم محمود مرسى، كلمته ودخل المكتب قال ليا بحصل على 5 آلاف جنيه فى الحلقة، وكان وقتها نجم زود أجره ألف، وحصل على 6 آلاف، وبعد وقت قصير دخل رجع الألف جنية الزيادة، وحكى ليا إنه جلس مع صديقه وقال له عيب أنك تزود أجرك وعاد ليا بالفلوس الزيادة".

وأضاف: "بكلم أسامة أنور عكاشة حكيت له القصة مع محمود مرسى قال لي عارف صديق محمود مرسى مين ضميره الذى عنفه وعاد لك مرة أخرى، قد كان شخص ونجم جميل".

الموقف الثانى روى السيناريست محمد الباسوسى، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب خلال ندوة مقامه عن موقف عندما كان طالبا فى معهد السينما مع النجم الراحل محمود مرسى، وكيف كان قامة وقيمة كبيرة.

وقال الباسوسى: "كنت طالب فى المعهد وكان بيدرس ليا النجم الراحل محمود مرسى، وقلت جملة بالإنجليزى غلط رد عليا وقتها إنى مقولش أى جملة غير لما أكون متأكد من نطقها صح، وأعتز باللغة العربية، وكلمته لسه فاكرها حتى وقتنا هذا ودرس بالنسبة ليا طول العمر، وكنت طالب مشاغب وكان بيحبنى جدا".

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.