شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرج يوسف المنصور ويعلق: راحت التى كان يكرمنى من أجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة المخرج والكاتب يوسف المنصور، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "راحت التي كان يكرمنى من أجلها، أمى ماتت، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة"، ولم يكشف عن موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.



وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء على المنشور الذى كتبه أبرزهم، عصام السقا، دنيا عبد العزيز، يسرا وجيه، وغيرهم.

محمد يوسف المنصور، ممثل ومخرج ومؤلف مصري، قام بإعداد النص المسرحي وإخراج مسرحية الحفيد عام 2022، وشارك فيها بالتمثيل أيضا.

مسرحية الحفيد من بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندى عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.