شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوى وحمادة هلال فى عزاء نجل إسماعيل الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر لعزاء نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي المقام في سرادق بإمبابة، كل من المطرب حمادة هلال وحمادة الليثي ورضا البحراوى وشيكو وبعض مطربي المهرجانات

حرص النجم محمد عدوية وزوجة الفنان عصام صاصا على تقديم واجب العزاء للمطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، فيما سبق أن حضر كل من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وصبحى خليل وحودة بندق وطارق عبد الحليم وطاهر أبو ليلة.

وكان الفنان إسماعيل الليثي قد شيع جنازة نجله رضا مساء أمس ليلاً من مسجد ناصر أرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة، وسط حضور كبير من أهالى المنطقة الذى سيطر عليهم الحزن لهذا الحادث الأليم، ودُفن جثمانه بمقابر العائلة.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البرىء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم.

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