نسرين طافش جريئة وياسمين رئيس بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

صبا مبارك

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون البني.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بفستان باللون الأسود.

فدوى عابد

ظهرت الفنانة فدوى عابد بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بجيبة زرقاء وبلوزة باللون الأخضر.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد برفقة زوجها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيا، صورة جديدة ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت من داخل سيارتها بدون مكياج.

نهال عنبر

تستمتع الفنانة نهال عنبر بعطلتهاالصيفية، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

بسمة داود

نشرت الفنانة بسمة داود صورًا جديدة لها أثناء تأديتها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وفاء عامر

شاركت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها، من تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان قصير باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل الجمهور.