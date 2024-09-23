"أم العريس أحلى لقب في حياتي".. بسمة وهبة تكشف كواليس حفل زفاف ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل عن تحضيرات حفل زفاف نجلها عبدالرحمن في إيطاليا.

بسمة وهبة، تحدثت لبرنامج "ET بالعربي"، وقالت: "أحلى لقب حبيته في حياتي أم العريس، وأنا ومرمى والدة العروسة نادين لم نتدخل في ترتيبات الفرح".

وأضافت: "أنا حماه متساهلة جدا وبحب نادين وسبتها تعمل اللي هي عايزاها هي وعبدالرحمن".

و عن سرقة مقتنيات الفنان أحمد سعد عقب حضوره حفل زفاف نجلها الذي أقيم في إيطاليا وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي، قالت بسمة: "في حد الظاهر عارف أن ده أحمد سعد وأن الشنطة دي فيها ايه أو مراقبه، لان دي الشنطة اللي فيها ساعات براندات وفيها العقد اللي الناس كلها قعدت تتكلم عليه".

وشهد حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة الظهور الأول للفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني بعد تداول أنباء عن عودتهما مرة أخرى خلال الفترة الماضية ووجهت وهبة الشكر لحضورهما وقالت: "ايه يا أحمد وعلياء الناس الحلوة دي سكر، نورتوا الفرح وأحمد مطرب الوطن العربي الأول شكرًا".

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