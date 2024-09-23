جوري بكر: تصريحي عن مي عمر غير صحيح وتجمعني علاقة قوية بها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدثت الفنانة جوري بكر عن موقفها تجاه طفلة رضيعة وجدتها ملقاة في الشارع، موضحة: "من بعد ما بقيت أم الموضوع بقى صعب وأي انسان هيشوف المنظر ده مع أم وطفلتها الرضيعة في درجة حرارة صعبة هيعمل كده".

وتابعت جوري بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "أي ست هتشوف المنظر ده وخاصة الأم هيصعب عليها الموقف لأنها ملهاش مأوى والطفلة الرضيعة كانت في حجم ابني الصغير وهي وحشتني أوي زي ما كنت متعودة أشوفها، واتأثرت بيها وكان نفسي أربيها مع ابني بس ده مسؤولية كبيرة عليا وحاولت أساعد أمها بس هي رفضت وهربت وخدت البنت ومشيت وبتمنى تكون البنت بخير وكويسة وبدعيلها كل يوم".

وأشارت جوري بكر، إلى أن إنفصالها عن زوجها وعودتهما سريعاً لم يكن القصد منه التريند : "أي ست مجنونة بتنفعل وبتتعصب على حاجات تافهة ممكن تعمل أي تصرف غصب عنها والسوشيال ميديا ده مكان لأخبار الفنانين واللي عملته غلط لأني مش المفروض أتكلم عن حياتي الشخصية".

وتحدثت جوري بكر عن هجوم البعض عليها بسبب قبلتها لشقيقتها، قائلة :"معرفش الناس بتهاجم ليه يمكن دي صفحات الناس بتسلطها عليا وأنا وغيري من الفنانات بنعمل كده وأخدنا الصورة دي أنا واختي وإحنا صغيرين وحبينا نعملها لما كبرنا والموضوع بسيط".

ونفت جوري بكر التصريح المنسوب لها وهو "جمال مي عمر مينفعش في الشعبي"، مؤكدة أن مي قامت بترشيحها لمسلسل جعفر العمدة وتجمعها بها وبزوجها المخرج محمد سامي علاقة قوية .