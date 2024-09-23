الإمارات.. المحطة الثالثة لاحتفال أنغام بألبوم "تيجي نسيب"

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لسلسة نجاح حفلات ألبوم تيجي نسيب في جدة والبحرين، تستقبل الإمارات المحطة الثالثة لـ أنغام على واحد من أكبر مسارحها الغنائية.

موعد ومكان حفل أنغام في الإمارات سبتمبر 2024

يقام حفل أنغام في الإمارات يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي وتبقى عدد قليل من التذاكر أمام الحضور.

قدمت أنغام خلال الأسبوع الماضي حفلا ناجحًا في البحرين قدمت فيه ألبوم تيجي نسيب بالكامل مع إطلالة ذهبية لامعة، بجانب مجموعة من أغانيها بين اللهجة المصرية والخليجية، بحضور ملأ أرجاء المسرح عددًا وتفاعلًا.

على مدار 4 ساعات امتعت الفنانة، أنغام جمهوررها السعودي في أولى حفلات ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، الذي أقيم في جدة بحضور كامل العدد، بجانب عدد من نجوم الفن والموسيقى.

صعدت أنغام المسرح بأغنية “تيجي نسيب” بفستان أبيض وسط حفاوة ضخمة من الحضور وتصفيق حاد استمر لأكثر من دقيقة، وحرصت على توجيه الشكر للفنان أكرم حسني التي شهدت الأغنية التعاون الأول لأكرم كشاعر معها، بجانب أغنية خليك معاها.

كما تغنت أنغام بـ“ايه الأخبار، هو أنت مين، موافقة، بحضور عدد من فريق عمل الألبوم ”أمير طعيمة، عزيز الشافعي، أكرم حسني، إيهاب عبد الواحد".

وفي الفاصل الثاني استكملت أنغام باقتها الغنائية بين القديم المستمر باللهجة المصرية والخليجية، ومنها “يوجعونك، أناني، يسلم إيدينه، قلبك، سيدي وصالك، ولا دبلت، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، وغيرها”.

كان جمهور الحفل في حالة انسجام كاملة مع وصلة أنغام الغنائية رغم طول مدتها فلم يخلُ كرسي من صاحبه، بجانب الطاقة الكاملة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، التي قدمت لوحة موسيقية طبق الأصل النسخ الأاصلية من الأغاني بجانب بعض الصولوهات الموسيقية الخاصة بالحفلات التي ينتظرها الجمهور كل حفل.

جاء ألبوم تيجي نسيب بـ12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول، وابتعدت فيه أنغام عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الحالية.