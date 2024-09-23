فرح الديباني.. أسعار تذاكر حفل القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي السوبرانو العالمية فرح الديباني ليلة غنائية في القاهرة، ضمن مهرجان هي الفنون بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي للحفلات.

موعد ومكان حفل فرح الديباني في القاهرة 2024

يقام الحفل 27 سبتمبر الجاري داخل الجامعة الامريكية بالتحرير، وطرحت التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

قسمت أسعار التذاكر إلى فئتين الأاولى بقيمة 2000 جنيه والثانية بقيمة 1000 جنيه.

حصلت فرح الديباني على درجتي البكالوريوس والماجستير في الغناء الأوبرالي من ألمانيا واختارتها مجلة "عالم الأوبرا" في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة.

- تتلمذت على يد الفنانة نيفين علوبة من خلال مشروعها الأوبرالي" فابريكا "، التي كان لها دور كبير في تأهيلها للسفر إلى ألمانيا لدراسة فن الأوبرا.

- تم تصنيف صوتها من النوع الأوبرالي النادر وهو "" الميتزو سوبرانو" وهو من الأصوات النادرة.

- تم اختيارها ضمن 5 من أصل 800 متسابق من جميع أنحاء العالم للانضمام

لفرقة أكاديمية أوبرا باريس وذلك في عام 2016.

- أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس.‏

- أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس.

- أحيت فرح الديباني أمسيات غنائية بالقاهرة والإسكندرية، بالمشاركة مع أكاديمية أوبرا باريس وغنت لكبار ملحني الأوبرا ‏العالميين مثل فيردي وموتسارت.‏

- قدمت دور "كارمن" في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، الأمر الذي جعلها تحلم بتقديم دور "عايدة" في الأوبرا المصرية الشهيرة.‏

- تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ لمشوارها الفنى الحافل بالنجاحات.