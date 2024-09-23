شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتفاعلون مع مجد القاسم على أغانيه بحفله فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان مجد القاسم، خلال حفله الغنائى المقام على مسرح المارينا على هامش الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب باقة متنوعة من أغانيه، منها شو حلو، اسمع بقى ومن هنا بدأ الكلام.

وحضر الحفل رئيس المهرجان محمد الباسوسى، وكل من النجوم أحمد فتحى ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وميرنا وليد وابنتيها، والمنتج محمد العدل والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج هانى لاشين ورقص كل الحضور على أغانى مجد القاسم.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة، كما يخصص المهرجان جائزة بعنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.

يذكر أن 47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.



الفنان مجد القاسم



مجد القاسم



مصطفي خاطر وأحمد فتحي



مصطفي ابو سريع وميرنا وليد