شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بتشان يتعاون مع المخرج الرومانى Bogdan Daragiu فى كليب "قتال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد بتشان كليبه الجديد "قتال"، والذى تم تصويره فى اليونان وهي ضمن ألبومه الجديد ومن كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.

وانتهى الفنان أحمد بتشان من تصوير عدة كليبات فى اليونان، ضمن ألبومه الجديد وصاحبه فى تلك الرحلة الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدى، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين آتينا وميكونوس مع المخرج شادى قاسم والمخرج الروماني Bogdan Daragiu.

يضم ألبوم أحمد بتشان الذي يرصد تفاصيله موقع تحيا مصر 8 أغنيات وتم طرح الأغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد.

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية عددا من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.