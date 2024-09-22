درة تنشر جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة التونسية درة، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي بدت فيها متألقة وأنيقة.

ونشرت درة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان سوارية قصير، أبرز جمالها.

ونال الفيديو إعجاب رواد السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات كالتالي: "أجمل ممثلة تونسية"، "رائعة للغاية"، "كلك على بعضك حلو"، "ايه الجمال ده يا قلبي"، "مميزة كالعادة".

ومن ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسلها الذنب والذي يجمعها بالنجم هاني سلامة، ومن المقرر طرحه على إحدى المنصات.

درة انتهت مؤخرًا من إخراج أول أفلامها وهو فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا" عن حياة أسرة فلسطينية من غزة، ومن المقرر أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية قريبا.

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