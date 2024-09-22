نسرين طافش تخطف الأنظار بعدة إطلالات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، عدة إطلالات من أحدث ظهور لها، أثناء رحلتها في دبي.

ونشرت "طافش" الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تصبح الحياة أفضل بكثير عندما تتوقف عن توقع أي شيء من أي شخص".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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