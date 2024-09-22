بقرار من وزير الثقافة.. تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أصدر معالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو قرار بتعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وصدر تعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إلى جانب عمله كمدير عام للإدارة العامة للثقافة السينمائية ومديرا تنفيذيا لمشروع سينما الشعب.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ونجح نجاحا باهرا وأقام العديد من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا بين المسئولين والجمهور الحاضر لتلك الحفلات.

كانت من أهم الحفلات "حفل الخميس الأخير من كل شهر" والتي بدأها بحفل كوكب الشرق أم كلثوم ثم تبعها بحفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ثم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بالإضافة إلى حفلات الإسراء والمعراج، الليلة المحمدية، حفل عيد الشرطة، حفل انتصارات أكتوبر والذي أحياه الفنان والمطرب الكبير علي الحجار.

من ناحية أخرى قام الفنان تامر عبدالمنعم بإخراج العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي لاقى نجاحا كبيرا والذي بدأ في عيد الأضحى المبارك وسافر إلى العديد من المحافظات أهمها بورسعيد والإسماعيلية بالإضافة إلى عرضها في القاهرة على مسرح السامر بالعجوزة.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بهذا المنصب الكبير وقال : أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو على تلك الثقة الكبيرة التي منحني إياها وأتمنى دوما أن أكون عند حسن ظن القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية.

أضاف "عبدالمنعم" رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مسئولية كبيرة وليست سهلة على الإطلاق.

الفنان تامر عبدالمنعم ممثل ومذيع وكاتب سيناريو ومنتج مصري عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بقرار من معالي وزير الصناعة في ديسمبر 2021 .