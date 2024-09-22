"الوهم" .. تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان 2025

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة صبا مبارك ، فى الماراثون الرمضاني المقبل 2025، من خلال مسلسل الوهم، ومقرر أن تبدأ تصوير أحداث نوفمبر القادم .

مسلسل الوهم من تأليف أيمن الشايب، وإخراج وائل فرج، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال وبدء فترة التحضيرات استعدادصا للتصوير في نوفمبر .

مسلسل صبا مبارك الجديد

مسلسل الوهم، مكون من 30 حلقة، يدور فى إطار تشويقى نفسى، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

مسلسل وتر حساس

كانت الفنانة تعاقد آخيرًا علي بطولة مسلسل وتر حساس، المكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا، وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.

تفاصيل وتر حساس

مسلسل وتر حساس، بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، أحمد غزي وأحمد عبدالوهاب ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج الشركة المتحدة.

آخر أعمال صبا مبارك

ومن ناحية أخرى، عرض لـ صبا مبارك في السينمات مؤخراً فيلم السرب، من بطولة أحمد السقا، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا، حيث يتصدر ترتيب الشباك منذ بداية عرضه في مايو الماضي.

وسبق وتحدثت صبا عن مسلسل بين السطور، وقالت خلال لقائها مع صاحبة السعادة : أنا ارتبطت بمسلسل بين السطور قبل سنة ونصف من بداية تصويره، لكنه تعرض للعديد من التأجيلات، وكنت أحضر له وقرأت السيناريو الأول قبل التعديلات النهائية، والشخصية كانت صعبة لإني كان لازم أتكره، وكنت لا أعبر عن مشاعري خلال عدد كبير من حلقات المسلسل، مما جعلني متعبة نفسيًا وذهنيًا وجسد.

قصة وأبطال بين السطور

والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية مذيعة شهيرة اسمها هند سالم تجسدها صبا مبارك، وتتورط في جريمة قتل، والتي تكون سببًا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء جاميكا، الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث، فيما يقدم أحمد فهمي دور محامي وزوج صبا مبارك.