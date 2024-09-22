حسين الجسمي يغني في حب السعودية باليوم الوطني الـ 94

ياسر رشاد - القاهرة - أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية بعنوان "الفخر من هنا"، تحمل في طياتها رسائل معبرة عن الفخر والاعتزاز، وتُظهر التلاحم الوطني السعودي بأسلوب راقٍ ووطني، متعاوناً في كتابة كلماتها مع الشاعر "قوس"، وألحان "عزوف"، و توزيع الموسيقي "مروان".

وعبر حسين الجسمي عن عمق التقدير والمحبة المتبادلة بين الإمارات والسعودية، وبهدف مشاركة أهل المملكة في احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي الـ 94.

تاريخ السعودية

تحتفي الأغنية الوطنية "الفخر من هنا" للفنان حسين الجسمي بتاريخ السعودية العريق وحاضرها المزدهر، ويقول في مقدمتها:

دندني دندني .. يا ديرتي واهتني

واعلني للملا الليلة ليلة هنا

هيجني والعبي .. يا ديرتي وانثني

وعلّمي ذا الملا بأن الفخر من هنا

ويعكس الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الأغنية حسه الوطني الراقي والمحب، وتقديره الكبير للسعودية قيادة وشعباً، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة التي يرى أنها تجسد مشاعر الأخوة الصادقة بين الإمارات والسعودية.

وأكد حسين الجسمي أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزياً يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: "كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار"

وأضاف حسين الجسمي : "أتشرف بتقديم أغنية 'الفخر من هنا' كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي".

YouTube

هذا وقد عرض حسين الجسمي أغنية "الفخر من هنا" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث من الأرشيف الوطنيمناسب مع روح ومحتوى الأغنية، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.