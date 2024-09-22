شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عمر يبدأ تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الممثل الصاعد يوسف عمر تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريبًا على منصة Watch It، المسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.



يوسف عمر

فى سياق متصل أهدى صناع مسلسل تيتا زوزو، بطولة النجمة إسعاد يونس، أثناء عرض الحلقة الأولى على منصة watch it أمس، لافتة في تتر البداية للعمل للمنتجين الراحلين حسام شوقى وتامر فتحى، حيث كتب على اللافتة "إهداء من اسرة المسلسل لروح حسام شوقى وتامر فتحى، ستظل ذكراكم في قلوبنا دائمًا".

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.