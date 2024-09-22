شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائي لـ مجد القاسم بمهرجان الغردقة لسينما الشباب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، حفلا غنائيا للفنان مجد القاسم على مسرح المارينا مساء اليوم الأحد، وذلك علي هامش الدورة الثانية من المهرجان.

ويحضر الحفل ضيوف المهرجان من نجوم السينما وصناعها، وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب، ويقدم مجد القاسم خلال الحفل باقة من اشهر أغانيه ومنها غمض عنيك، رفقة مولاتى، لعبتك، اسمع بقى، قسوة قلبك، من هنا بدأ الكلام

يتضمن الحفل أيضًا فقرة للموسيقار الدكتور أحمد الجبالي ، ويعزف أشهر الموسيقية النصويرية لعدد من الأفلام كما يضم برنامج الحفل فقرة استعراضية لفرقة الشو الروسي، والتي تقدم مجموعة من الرقصات الاستعراضية.

و يقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.



لحظة وصول مجد القاسم