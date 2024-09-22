اليوم.. عودة العرض المسرحي "الأرتيست" بالهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يعرض مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "الأرتيست"، في الثامنة والنصف مساء في الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري على مسرح هدى وصفي بالمركز

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، تأليف وإخراج محمد زكي، تمثيل: هايدى عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، محمود الغندور

"الأرتيست" ديكور فادي فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مساعدا الإخراج أحمد شبل ومروة حسن، مخرج مساعد محمود حلواني، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي، مكياج إسلام عباس، أفيشات وإعلانات أحمد الجوهري