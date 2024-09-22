تعرف على موعد حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي جديد في ساقية الصاوي، وذلك على خشبة مسرح "قاعة النهر"، يوم 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشر "الحجار" الملصق الدعائي الخاص بالحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب معلقا: "الأربعاء 25 سبتمبر بساقية الصاوي".

من جانب آخر، الفنان علي الحجار أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا ضمن مشروعه الغنائي 100 سنة غنا، وذلك على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، واستضاف فيه: الفنان محمد محيي والفنان وائل الفشني، وذلك لتكريم الموسيقار بليغ حمدي بتقديم عدد من أغانيه .

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