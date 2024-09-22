بـ الشورت والكمامة.. ياسمين رئيس تكشف عن أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا" عبر صورة نشرتها على حسابها "فيسبوك".

ظهرت ياسمين بإطلالة كاجول وهي ترتدي شورت و "كمامة" وعلقت: "لحظات غير مخطط لها".

كانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين رئيس بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024 وهما مسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام عن مشاركة فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان اخر، ويشاركها البطولة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، أسماء جلال، تأليف وإخراج جيلان عوف.

يذكر أن ياسمين رئيس تشارك ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "جودر" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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