إياد نصار يخرج عن صمته ويتحدث عن جدل “أصحاب ولا أعز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حواره في برنامج “إنرجي بلس”، المذاع عبر محطة راديو إنرجي، خرج النجم إياد نصار عن صمته وتحدث عن أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي عرض عام 2022 عبر منصة Netflix.

قال إياد: “مش عارف ليه Netflix طلبوا مننا منتكلمش وده ضيع فرصة كبيرة إننا نتكلم وده مكنش عاجبني، وكانوا كلهم مُصرين على أننا منتكلمش وحسيت إنهم مستفيدين وحابين (الدوشة) الإيجابي والسلبي ومستفيدين منه، فكان لازم نطلع ونتكلم”.

أضاف: “لو كنت اتكلمت وقتها كنت عايز أقول إن إحنا مش أشرار، إحنا ولاد المجتمع مش شياطين وجايين نهد المجتمع، إحنا ولاد المجتمع وبنصيب وبنخفق وبنحس إن الموضوع ده عايزين نتكلم فيه أو نبعد عنه.

وكشف إياد نصار عن كيفية تعامله مع الانتقادات، قائلًا: “لما بشوف إن كل التعليقات منسوخة مبردش، ولكن لما بحس إن دي آراء وفيه حاجة عفوية ممكن أرد، وفي العموم أنا مبردش ولا بقرأ التعليقات، وده أحسن لصحتي النفسية، أنا عارف مين حاببني ومين بيتابعني، الفنان بقى قريب من الجمهور ومبقاش حاجة غامضة بالنسبه له”.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا.

وتدور أحداث الفيلم حول سبعة من الأصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن أحد يعرف شيئًا عنها وحتى أقرب الأصدقاء.

الفيلم من بطولة منى زكي، وإياد نصار، وعادل كرم، ونادين لبكي، ودياموند أبو عبود، وجورج خباز، وفؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة في أولى تجاربه الإخراجية.