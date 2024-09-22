سقط من الطابق العاشر.. إسماعيل الليثي يُفجع بوفاة نجله الصغير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص عدد كبير من الفنانين المصريين على مواساة زميلهم إسماعيل الليثي بفاجعة وفاة نجله رضا، في حادثة مأساوية عقب سقوطه من الطابق العاشر، حيث تسكن جدته من جهة أبيه.

ونعى الليثي نجله قائلاً: “ابني وابن عمري في ذمة الله. ابني كان أملي الوحيد في الكون ومات، وعملت كل البدع عشان خاطره، وكان معايا إمبارح في فرحين وغنى معايا، وحسيت أن صوته أحلى من العادي وأكبر من سنه”.

وتقدم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بالتعازي: “لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البريء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم”.

وكتب المغني حسن شاكوش: “رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر اهلك يارب”.

ودوّنت الممثلة مي كساب: “الله يرحمه ويصبر قلوبكم على فراقه”.

ونشر الفنان طارق الشيخ صورة الراحل مضيفاً: “آه يا رضا ياللي وجعت قلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابن أخويا وصاحبي إسماعيل الليثي، أرجو الدعاء بالرحمة، خالص العزاء ربنا يصبر أهلك”.

وقال مغني المهرجانات حمو بيكا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا رب ويصبر أهلك”.